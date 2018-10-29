Президент Индонезии выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП с Boeing 737

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения Boeing 737 MAX у берегов страны.

Об этом сообщает Detik.

Отмечается, что Видодо выступил с обращением по телевидению.

Президент заявил, что правительство страны в настоящее время сосредоточено на поисковой операции в районе крушения самолёта.

Сотрудники экстренных служб устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air пропал с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта.

На его борту находились 189 человек.

Впоследствии стало известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.