Президент Индонезии выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП с Boeing 737
- Reuters
Об этом сообщает Detik.
Отмечается, что Видодо выступил с обращением по телевидению.
Президент заявил, что правительство страны в настоящее время сосредоточено на поисковой операции в районе крушения самолёта.
Сотрудники экстренных служб устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air пропал с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта.
На его борту находились 189 человек.
Впоследствии стало известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.