Пхеньян намерен продолжить диалог с Москвой по ситуации на Корейском полуострове

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Заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян намерен продолжить сотрудничество с Москвой для поддержания мира и безопасности на Корейском полуострове.
Пхеньян намерен продолжить диалог с Москвой по ситуации на Корейском полуострове
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Для нас ценны поддержка и солидарность, которую оказывает правительство России нашим искренним усилиям по обеспечению мира на Корейском полуострове, и мы будем и впредь активно сотрудничать с нашими российскими друзьями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прорабатывается по дипломатическим каналам.

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций, введённых в отношении Северной Кореи.

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