Пхеньян намерен продолжить диалог с Москвой по ситуации на Корейском полуострове
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- РИА Новости
«Для нас ценны поддержка и солидарность, которую оказывает правительство России нашим искренним усилиям по обеспечению мира на Корейском полуострове, и мы будем и впредь активно сотрудничать с нашими российскими друзьями», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прорабатывается по дипломатическим каналам.
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций, введённых в отношении Северной Кореи.