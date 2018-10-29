Пхеньян намерен продолжить диалог с Москвой по ситуации на Корейском полуострове

Заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян намерен продолжить сотрудничество с Москвой для поддержания мира и безопасности на Корейском полуострове.

«Для нас ценны поддержка и солидарность, которую оказывает правительство России нашим искренним усилиям по обеспечению мира на Корейском полуострове, и мы будем и впредь активно сотрудничать с нашими российскими друзьями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прорабатывается по дипломатическим каналам.

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций, введённых в отношении Северной Кореи.