В Кремле сообщили о ходе подготовки визита Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по дипломатическим каналам прорабатывается вопрос возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

«Это по дипломатическим каналам обсуждается, вы знаете, что этот вопрос на повестке дня. Пока нет точной договорённости по месту и по времени, но мы надеемся, что со временем всё-таки удастся выйти на точное понимание. Мы тогда сообщим», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее в Кремле рассказали о начале проработки встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Они встретятся в Париже 11 ноября.