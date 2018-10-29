В Кремле сообщили о ходе подготовки визита Ким Чен Ына в Россию

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по дипломатическим каналам прорабатывается вопрос возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.
В Кремле сообщили о ходе подготовки визита Ким Чен Ына в Россию
  • Reuters

«Это по дипломатическим каналам обсуждается, вы знаете, что этот вопрос на повестке дня. Пока нет точной договорённости по месту и по времени, но мы надеемся, что со временем всё-таки удастся выйти на точное понимание. Мы тогда сообщим», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее в Кремле рассказали о начале проработки встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Они встретятся в Париже 11 ноября.

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