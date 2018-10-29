В Кремле сообщили о ходе подготовки визита Ким Чен Ына в Россию
- Reuters
«Это по дипломатическим каналам обсуждается, вы знаете, что этот вопрос на повестке дня. Пока нет точной договорённости по месту и по времени, но мы надеемся, что со временем всё-таки удастся выйти на точное понимание. Мы тогда сообщим», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее в Кремле рассказали о начале проработки встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Они встретятся в Париже 11 ноября.