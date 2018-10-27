Замглавы МИД КНДР вылетел в Москву

Заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль вылетел в Москву для участия в мероприятиях по случаю 200-летия основания Института востоковедения Российской академии наук.

Об этом информирует посольство России в Северной Корее в своём Facebook.

Отмечается, что российский посол Александр Мацегора проводил замглавы внешнеполитического ведомства КНДР в зале официальных делегаций международного терминала аэропорта Пхеньяна.

«Кроме того, запланировано проведение его (замглавы МИД КНДР. — RT) консультаций с заместителем министра иностранных дел России И.В.Моргуловым по широкому кругу вопросов двусторонних отношений», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что делегация Министерства иностранных дел России прибыла с визитом в Пхеньян.