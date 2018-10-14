Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций против Северной Кореи

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций, введённых в отношении КНДР.

«Мы сказали, что об этом пора подумать. А когда для этого настанет время — давайте немножко подождём, посмотрим», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат отметил, что российская сторона регулярно поднимает вопрос о том, что надо делать встречные шаги в ответ на действия КНДР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит проект резолюции Совбеза ООН по поддержке процесса нормализации ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, министр заявил, что санкции в отношении КНДР не должны становиться инструментом коллективного наказания.

В июне эксперт Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.







