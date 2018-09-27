Лавров заявил о значительном прогрессе в урегулировании на Корейском полуострове
- Reuters
Об этом российский министр заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке по КНДР.
Он также отметил, что удалось достичь значительного прогресса в урегулировании на Корейском полуострове.
«В последние месяцы удалось достичь значительного прогресса в деле урегулирования проблем Корейского полуострова. В регионе значительно снизилась напряжённость в результате объявленного в апреле Пхеньяном моратория на ракетные пуски и ядерные испытания, закрытия полигона в Пхунгери и решения США и Республики Корея отложить на неопределённый срок проведение военных манёвров», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Кроме того, глава МИД России заявил, что санкции в отношении КНДР не должны становиться инструментом коллективного наказания.