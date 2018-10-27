Путин привёз участникам саммита в Стамбуле‍ рыбу и орехи

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Президент России Владимир Путин привёз своим коллегам на саммит в Стамбул подарки из Ханты-Мансийска. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», — цитирует Пескова РИА Новости.

27 октября в Стамбуле прошли четырёхсторонние переговоры по Сирии. В них приняли участие президенты России, Франции и Турции Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Накануне глава государства посетил ХМАО. Он провёл заседание Совета по межнациональным отношениям и побывал в Музее природы и человека, где ему подарили охотничий пояс.

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