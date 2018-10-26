Путин пошутил над занявшей его кресло в ходе встречи главой ХМАО
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- РИА Новости
Как отмечает Newinform, мероприятие состоялось в пятницу, 26 октября.
Комарова по ошибке заняла кресло, предназначенное для Путина.
Оценив ситуацию, российский лидер не стал просить губернатора пересесть, а, улыбнувшись, поменял местами блокноты и ручки, которые были подготовлены для них.
«Ничего страшного. Тоже хорошее место», — пошутил президент.
Ранее сообщалось, что Путин 26 октября побывал с рабочим визитом в Ханты-Мансийске.