Путин пошутил над занявшей его кресло в ходе встречи главой ХМАО

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Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на ситуацию в ходе встречи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальей Комаровой, которая перепутала места, предназначенные для сторон переговоров.
Путин пошутил над занявшей его кресло в ходе встречи главой ХМАО
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как отмечает Newinform, мероприятие состоялось в пятницу, 26 октября.

Комарова по ошибке заняла кресло, предназначенное для Путина.

Оценив ситуацию, российский лидер не стал просить губернатора пересесть, а, улыбнувшись, поменял местами блокноты и ручки, которые были подготовлены для них.

«Ничего страшного. Тоже хорошее место», — пошутил президент.

Ранее сообщалось, что Путин 26 октября побывал с рабочим визитом в Ханты-Мансийске.

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