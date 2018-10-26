Путин назвал «недоработкой» проблему криминализации цыганских поселений

Президент России Владимир Путин назвал «общей недоработкой» проблему криминализации цыганских поселений в различных регионах страны.

«Мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность... Чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков», — цитирует его ТАСС.

По словам Путина, сложившаяся ситуация является проблемой всего общества, проблемой эффективности работы сотрудников правоохранительных органов.

В сентябре глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая в рамках 38-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН в Брунее, заявил, что одним из приоритетов России и её партнёров является борьба с наркотрафиком.