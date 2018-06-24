По факту нападения на лагерь цыган во Львове возбуждено уголовное дело

По факту нападения на лагерь цыган в украинском Львове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

«По данному факту открыто уголовное производство. Событие квалифицировано следователями как умышленное убийство, совершённое группой лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте инцидента вещественные доказательства, в том числе орудие преступления.

Ранее стало известно, что жертвой нападения на лагерь цыган в украинском Львове стал 24-летний мужчина, ещё четверо пострадали.

Полицейские задержали семерых подозреваемых в совершении преступления в возрасте от 16 до 17 лет.

Организатором нападения, по данным МВД Украины, стал 20-летний молодой человек.