В результате стрельбы в кафе Киева погиб человек
- РИА Новости
По данным издания, между хозяином кафе и несколькими посетителями произошёл конфликт.
В ходе спора мужчина достал пистолет и открыл стрельбу.
По словам владельца заведения, посетители оскорбляли его в присутствии дочери.
В результате инцидента один человек погиб, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.
В мае сообщалось, что в Киеве у станции метро «Гидропарк» произошла стрельба. Причиной стал конфликт между двумя компаниями.