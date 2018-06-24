В результате стрельбы в кафе Киева погиб человек

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В результате стрельбы в одном из кафе Оболонского района украинской столицы, которую открыл владелец заведения, погиб человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщают «Вести».
В результате стрельбы в кафе Киева погиб человек
  • РИА Новости

По данным издания, между хозяином кафе и несколькими посетителями произошёл конфликт.

В ходе спора мужчина достал пистолет и открыл стрельбу.

По словам владельца заведения, посетители оскорбляли его в присутствии дочери.

В результате инцидента один человек погиб, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В мае сообщалось, что в Киеве у станции метро «Гидропарк» произошла стрельба. Причиной стал конфликт между двумя компаниями.

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