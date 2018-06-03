Украинская полиция заявила, что в Одесской области произошла стрельба возле избирательного участка.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что инцидент произошёл в посёлке Цебриково Великомихайловского района.

«Один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие», — указывается в заявлении.

В результате происшествия никто не пострадал.

По данным полиции, в отношении стрелка составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как уточняет «СТРАНА.ua», 3 июня в Великомихайловском районе Одесской области назначены повторные выборы в одной из поселковых громад.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в результате конфликта между двумя компаниями.