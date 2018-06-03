В Одесской области произошла стрельба возле избирательного участка
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что инцидент произошёл в посёлке Цебриково Великомихайловского района.
«Один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие», — указывается в заявлении.
В результате происшествия никто не пострадал.
По данным полиции, в отношении стрелка составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как уточняет «СТРАНА.ua», 3 июня в Великомихайловском районе Одесской области назначены повторные выборы в одной из поселковых громад.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в результате конфликта между двумя компаниями.