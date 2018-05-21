СМИ: В Киеве произошла стрельба

В Киеве произошла стрельба. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что инцидент произошёл у станции метро «Гидропарк». Причиной послужил конфликт между двумя компаниями.

В результате пострадали два человека, они госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Никополе депутат горсовета открыл стрельбу во время заседания после того, как протестующие надели ему на голову пакет с кефиром.