СМИ: В Киеве произошла стрельба
В Киеве произошла стрельба. Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что инцидент произошёл у станции метро «Гидропарк». Причиной послужил конфликт между двумя компаниями.
В результате пострадали два человека, они госпитализированы.
Ранее стало известно, что в Никополе депутат горсовета открыл стрельбу во время заседания после того, как протестующие надели ему на голову пакет с кефиром.
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