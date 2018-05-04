На Украине депутат горсовета открыл стрельбу во время сессии

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В Днепропетровской области Украины депутат Никопольского городского совета открыл стрельбу во время заседания после того, как протестующие надели ему на голову пакет с кефиром.

Как передаёт местный портал NikopolNews, когда депутаты принимали повестку дня, к трибуне подошли представители «Правого сектора»* и начались потасовки. 

По данным очевидцев, депутату Александру Рыбакову надели на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зелёнкой.  

«После этого прозвучали два выстрела. По словам всё тех же очевидцев, один — в потолок, второй — в сторону активистов», — утверждает портал.

Портал отмечает, что стрельбу открыл депутат Рыбаков. В результате произошедшего никто не пострадал.

В марте президент Украины Пётр Порошенко запретил депутатам приносить оружие в здание Верховной рады, администрацию президента и кабинет министров.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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