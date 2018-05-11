СМИ: В Николаеве двое украинских военных устроили стрельбу на автовокзале

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На Украине в Николаеве двое военнослужащих, находящихся в нетрезвом состоянии, открыли стрельбу на центральном автовокзале. Об этом информирует местное издание «Новости N».

Полицейские задержали нарушителей. Один из них оказал сопротивление во время задержания. 

В ходе осмотра у одного из военных был обнаружен травматический пистолет с патронами, а у второго — нож. 

Задержанные заявили, что один из них проходит службу в подразделении Нацгвардии Украины в Харькове, а второй — уволился в запас с воинской службы.  

Оружие было изъято. Нарушители были доставлены в райотдел полиции. 

Ранее сообщалось, что депутат горсовета украинского Никополя открыл стрельбу во время сессии.

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