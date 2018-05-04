В Киеве сотрудник СБУ получил ранения в ходе конфликта со стрельбой

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В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), задержаны трое подозреваемых. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры украинской столицы.
В Киеве сотрудник СБУ получил ранения в ходе конфликта со стрельбой
  • © Пресс-служба президента Украины

«В Киеве правоохранители задержали трёх человек, которые устроили потасовку с комиссией чиновников, в результате которой получил ранения сотрудник спецслужбы», — цитирует сообщение УНН.

Инцидент произошёл 3 мая на одной из автостоянок, когда представители комиссии прибыли туда проводить проверку по решению суда.

В ходе проверки между представителями владельца автостоянки и членами комиссии возник конфликт. 

«Во время потасовки указанные мужчины совершили нападение на сотрудника спецслужбы, а один из злоумышленников достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону правоохранителя, ранив его», — отметили в прокуратуре. 

Подозреваемые — граждане Украины — были задержаны на месте происшествия. Сотрудник СБУ был госпитализирован.

Ранее в Харькове в результате конфликта со стрельбой пострадали два человека.

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