В результате нападения на лагерь цыган во Львове погиб один человек
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- РИА Новости
Как отмечается, в субботу, 23 июня, в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных напала на лагерь, на территории которого проживают цыгане.
Сотрудники правоохранительных органов выехали на место предполагаемого преступления.
«Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению... Из-за нападения один человек погиб, ещё четверо травмированы», — говорится в заявлении.
Также сообщается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
В апреле телеканал «112 Украина» сообщал, что националисты в Киеве разобрали и сожгли лагерь цыган, предварительно прогнав оттуда часть людей.
В украинской полиции это назвали субботником, заявив, что никаких жалоб от цыган в связи с произошедшим не получали.