Колокольцев назвал приоритетом России и её союзников противодействие наркотрафику
«Для России и многих наших партнёров одним из приоритетных направлений является противодействие наркотрафику, в частности, распространению синтетических наркотиков, большая часть из которых поступает из стран Юго-Восточной Азии», — сказал он.
Министр также подчеркнул своевременность решения о проведении с 2017 года совещаний «старших должностных лиц России и АСЕАН по борьбе с наркотиками».
«Рассчитываем, что сотрудничество со странами АСЕАН в этой сфере достигнет качественно нового уровня и позволит более эффективно противостоять наркоугрозе», — добавил он.
Как сообщает пресс-служба МВД России, Колокольцев также принял участие в приёме у султана Брунея Хассанала Болкиаха.
Ранее в МВД рассказали, что в 2017 году Роскомнадзор заблокировал почти 21 тыс. сайтов о наркотиках.