Колокольцев назвал приоритетом России и её союзников противодействие наркотрафику

Глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая в рамках 38-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН в Брунее, заявил, что одним из приоритетов России и её партнёров является борьба с наркотрафиком.

«Для России и многих наших партнёров одним из приоритетных направлений является противодействие наркотрафику, в частности, распространению синтетических наркотиков, большая часть из которых поступает из стран Юго-Восточной Азии», — сказал он.

Министр также подчеркнул своевременность решения о проведении с 2017 года совещаний «старших должностных лиц России и АСЕАН по борьбе с наркотиками».

«Рассчитываем, что сотрудничество со странами АСЕАН в этой сфере достигнет качественно нового уровня и позволит более эффективно противостоять наркоугрозе», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба МВД России, Колокольцев также принял участие в приёме у султана Брунея Хассанала Болкиаха.

Ранее в МВД рассказали, что в 2017 году Роскомнадзор заблокировал почти 21 тыс. сайтов о наркотиках.