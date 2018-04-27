Путин пошутил о своём почерке

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Президент России Владимир Путин во время встречи с Советом законодателей пошутил, что пишет как курица лапой.

Слушая выступления участников заседания, Путин делал заметки, чтобы в дальнейшем прокомментировать предложения сенаторов и депутатов.

«Нарисовал как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу: очень много интересных предложений. Спешил очень», — пошутил президент после того, как не смог разобрать, что он записал.

Ранее Путин в шутку заявил, что страна вряд ли будет нуждаться в разведывательной службе, если в ней нет хлеба. Об этом он сказал во время Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

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