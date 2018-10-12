Путин пошутил о строительстве АЭС в Белоруссии
- РИА Новости
«Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — цитирует РИА Новости главу государства.
Путин также отметил преимущества данного проекта.
«Но это, безусловно, улучшит ситуацию с электроснабжением, с экономикой республики, создаст и дополнительные экспортные возможности», — добавил он.
Президент отметил, что первый энергоблок АЭС будет запущен в конце следующего года, а полностью станция начнёт работу в 2020 году.