Путин пошутил о строительстве АЭС в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин, выступая на V Форуме регионов России и Белоруссии, пошутил, что российская сторона строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб.

«Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — цитирует РИА Новости главу государства.

Путин также отметил преимущества данного проекта.

«Но это, безусловно, улучшит ситуацию с электроснабжением, с экономикой республики, создаст и дополнительные экспортные возможности», — добавил он.

Президент отметил, что первый энергоблок АЭС будет запущен в конце следующего года, а полностью станция начнёт работу в 2020 году.

Ранее Путин прибыл в белорусский Могилёв.