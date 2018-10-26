Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям в ХМАО

Президент России Владимир Путин проводит выездное заседание Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске. Участники обсуждают актуальные вопросы государственной национальной политики РФ, дополнительные меры по сохранению и защите родных языков российских народов, а также демографическое развитие страны. На заседании с докладами выступают руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители Госдумы и Совета Федерации. RT ведёт прямую трансляцию.