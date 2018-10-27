США примут дополнительные меры против причастных к убийству Хашукджи
«Несоблюдение любой страной международных норм подрывает региональную стабильность, когда она нужна больше всего. Как сказал президент США Дональд Трамп, мы собираемся идти до конца в этом деле», — сказал Мэттис во время выступления на саммите в Манаме.
Он подчеркнул, что Вашингтон будет и дальше принимать дополнительные меры в отношении причастных к преступлению, несмотря на то что Госдеп уже отозвал визы у нескольких граждан Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Стамбула подготовила запрос к властям Саудовской Аравии о выдаче 18 граждан, которые могут быть причастны к убийству Хашукджи.
20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Хашукджи был убит во время конфликта в здании генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.
Впоследствии в Эр-Рияде заявили, что убийство журналиста было преднамеренным.