США примут дополнительные меры против причастных к убийству Хашукджи

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Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи может подорвать стабильность в ближневосточном регионе, как и любое несоблюдение международных норм, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Несоблюдение любой страной международных норм подрывает региональную стабильность, когда она нужна больше всего. Как сказал президент США Дональд Трамп, мы собираемся идти до конца в этом деле», — сказал Мэттис во время выступления на саммите в Манаме.

Он подчеркнул, что Вашингтон будет и дальше принимать дополнительные меры в отношении причастных к преступлению, несмотря на то что Госдеп уже отозвал визы у нескольких граждан Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Стамбула подготовила запрос к властям Саудовской Аравии о выдаче 18 граждан, которые могут быть причастны к убийству Хашукджи.

20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Хашукджи был убит во время конфликта в здании генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября. 

Впоследствии в Эр-Рияде заявили, что убийство журналиста было преднамеренным.

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