Армия Израиля: в беспорядках у границы Газы участвовали около 16 тысяч палестинцев

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Около 16 тыс. палестинцев 26 октября участвовали в беспорядках у границы сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.
Армия Израиля: в беспорядках у границы Газы участвовали около 16 тысяч палестинцев
  • Reuters

В ведомстве отметили, что участники столкновений бросали взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью и камни в военнослужащих Израиля. Также были зафиксированы две попытки нарушения границы.

Сообщается, что во время столкновений армия Израиля поразила три военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа.

Также стало известно, что шесть палестинцев погибли и 187 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) призвала к деэскалации конфликта между Израилем и сектором Газа после ракетного обстрела израильской армии по позициям палестинских радикалов.

Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются в регионе с 30 марта. 

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