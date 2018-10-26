Армия Израиля: в беспорядках у границы Газы участвовали около 16 тысяч палестинцев
- Reuters
В ведомстве отметили, что участники столкновений бросали взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью и камни в военнослужащих Израиля. Также были зафиксированы две попытки нарушения границы.
Сообщается, что во время столкновений армия Израиля поразила три военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа.
Также стало известно, что шесть палестинцев погибли и 187 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан.
Ранее европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) призвала к деэскалации конфликта между Израилем и сектором Газа после ракетного обстрела израильской армии по позициям палестинских радикалов.
Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются в регионе с 30 марта.