Израиль нанёс авиаудары по сектору Газа

Израильские военные нанесли авиаудары по посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих шаров.

Об этом сообщается на странице пресс-службы армии Израиля.

«Летательный аппарат атаковал военную позицию ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака была произведена в ответ на запуск из этого района воздушных шаров с горящими предметами в сторону Израиля», — указывается в заявлении.

כלי טיס של כוחותינו תקף עמדה של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. תקיפת העמדה בוצעה לאחר שזוהתה ממנה הפרחת בלוני תבערה לעבר שטח ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 24 באוקטובר 2018

17 октября военные Израиля нанесли 20 ударов по позициям палестинских радикалов, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. В секторе Газа сообщили, что в результате один человек погиб, трое пострадали.