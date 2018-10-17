«Ничего гражданского»: Израиль нанёс 20 ударов по сектору Газа
- Палестинцы осматривают место попадания израильского снаряда в секторе Газа
- © Ibraheem Abu Mustafa
Израиль обстрелял 20 объектов в секторе Газа. Представитель пресс-службы ЦАХАЛ Йонатан Конрикус пояснил, что удар был ответом на обстрелы со стороны палестинских боевиков.
«Мы атаковали приблизительно 20 целей, имевших однозначно военный характер — ничего гражданского», — подчеркнул Конрикус.
По его словам, все удары по целям в палестинском анклаве наносились с применением «воздушных платформ». Среди объектов, которые подверглись бомбардировке, по словам военнослужащего, были подземный туннель и оружейные мастерские.
Конрикус также добавил, что израильский удар сорвал попытку запуска ещё одной ракеты из сектора Газа в направлении города Ашкелон.
По сообщениям медиков, в результате удара Израиля один палестинец был убит, трое пострадали. Раненые были доставлены в больницу Абу Юсиф аль-Наджар в городе Рафах.
- Израильская бомбардировка в секторе Газа
- Reuters
- © Ibraheem Abu Mustafa
«В районе города Бейт-Ханун в результате израильской агрессии погиб 25-летний палестинец», — заявил официальный представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Кроме того, в Палестине заявили, что Тель-Авив с утра бомбит объекты палестинских военизированных группировок в других частях анклава.
Палестинский обстрел
Утром в среду на юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.
«Сирены прозвучали в региональном совете Хоф-Ашкелон», — сообщили в пресс-службе армии Израиля.
Причиной утреннего предупреждения стал обстрел, устроенный минувшей ночью палестинскими боевиками. По территории Израиля было выпущено две ракеты.
Одна из них повредила жилой дом в южном городе Беер-Шеве.
Другой снаряд упал в Средиземное море в районе Гуш-Дана, где находится крупнейшая агломерация Израиля с населением свыше 3 млн человек. Её частью является город Тель-Авив. Как сообщается, в последний раз палестинцы выпускали снаряды в этом направлении более четырёх лет назад.
По заявлению израильских военных, ракеты, запущенные ночью в среду, — это снаряды средней дальности местного производства, которые есть в распоряжении только у палестинских движений.
Израильская реакция
Сразу после обстрела со стороны Палестины министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился закрыть все пункты пропуска на границе с сектором Газа.
«Министр обороны Авигдор Либерман отдал распоряжение о закрытии переходов «Эрез» (используется для прохода людей. — RT) и «Керем-Шалом» (используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов. — RT), а также сокращении до трёх морских миль зоны рыболовства сектора Газа», — сообщили Израильские военные.
Кроме того, по данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», на среду запланировано заседание военно-политического кабинета Израиля для обсуждения сложившейся ситуации. Сообщается также, что начальник Генерального штаба Гади Айзенкот прерывает свой визит в США.
Беспорядки на границе
С конца марта в секторе Газа проходят протестные акции «Великий марш возвращения». Неоднократно выступления заканчивались столкновениями с израильской полицией. Протесты организованы ХАМАС. Таким образом движение стремится привлечь внимание к праву палестинского населения на территории, которые ранее перешли Израилю.
После начала беспорядков министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял о необходимости нанесения «жёстких ударов» по представителям движения ХАМАС в секторе Газа. По его мнению, это поможет добиться прекращения «агрессивных» действий со стороны Палестины, включая еженедельные беспорядки на границе.
- Израильские военные на границе с Палестиной следят за протестами в секторе Газа
- Reuters
- © Amir Cohen
Отметим, инцидент в ночь на 17 октября стал первым за последние два месяца.
С начала года было зафиксировано ещё четыре бомбардировки. Так, в начале августа произошёл очередной всплеск насилия. Палестинцы за два дня выпустили по израильской территории порядка 200 ракет и мин, Тель-Авив ответил ударами, поразив 150 целей на территории анклава.
В ООН тогда призвали обе стороны остановить применение силы. Как заявил спецкоординатор международной организации по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, Израиль и Палестина должны немедленно «сделать шаг назад от края пропасти».
Наиболее серьёзная эскалация палестино-израильского конфликта за последние годы произошла летом 2014 года. Тогда ЦАХАЛ провёл в секторе Газа операцию «Несокрушимая скала». Погибли свыше 2000 палестинцев и 73 израильтянина.
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