«Ничего гражданского»: Израиль нанёс 20 ударов по сектору Газа

Силы обороны Израиля нанесли 20 ударов по позициям палестинских радикалов, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. В секторе Газа сообщили, что в результате один человек погиб, трое пострадали. По утверждению Тель-Авива, решение о бомбардировке палестинского анклава было принято после обстрела со стороны Газы. Одна из ракет ХАМАС повредила жилой дом в густонаселённом городе Беер-Шеве, другая упала в Средиземное море. На среду запланировано заседание военно-политического кабинета Израиля для обсуждения сложившейся ситуации.

Израиль обстрелял 20 объектов в секторе Газа. Представитель пресс-службы ЦАХАЛ Йонатан Конрикус пояснил, что удар был ответом на обстрелы со стороны палестинских боевиков.

«Мы атаковали приблизительно 20 целей, имевших однозначно военный характер — ничего гражданского», — подчеркнул Конрикус.

По его словам, все удары по целям в палестинском анклаве наносились с применением «воздушных платформ». Среди объектов, которые подверглись бомбардировке, по словам военнослужащего, были подземный туннель и оружейные мастерские.

Конрикус также добавил, что израильский удар сорвал попытку запуска ещё одной ракеты из сектора Газа в направлении города Ашкелон.

По сообщениям медиков, в результате удара Израиля один палестинец был убит, трое пострадали. Раненые были доставлены в больницу Абу Юсиф аль-Наджар в городе Рафах.





Израильская бомбардировка в секторе Газа

Reuters

© Ibraheem Abu Mustafa

«В районе города Бейт-Ханун в результате израильской агрессии погиб 25-летний палестинец», — заявил официальный представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Кроме того, в Палестине заявили, что Тель-Авив с утра бомбит объекты палестинских военизированных группировок в других частях анклава.

Палестинский обстрел

Утром в среду на юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

«Сирены прозвучали в региональном совете Хоф-Ашкелон», — сообщили в пресс-службе армии Израиля.

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Причиной утреннего предупреждения стал обстрел, устроенный минувшей ночью палестинскими боевиками. По территории Израиля было выпущено две ракеты.

Одна из них повредила жилой дом в южном городе Беер-Шеве.

Другой снаряд упал в Средиземное море в районе Гуш-Дана, где находится крупнейшая агломерация Израиля с населением свыше 3 млн человек. Её частью является город Тель-Авив. Как сообщается, в последний раз палестинцы выпускали снаряды в этом направлении более четырёх лет назад.

По заявлению израильских военных, ракеты, запущенные ночью в среду, — это снаряды средней дальности местного производства, которые есть в распоряжении только у палестинских движений.

Израильская реакция

Сразу после обстрела со стороны Палестины министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился закрыть все пункты пропуска на границе с сектором Газа.

«Министр обороны Авигдор Либерман отдал распоряжение о закрытии переходов «Эрез» (используется для прохода людей. — RT) и «Керем-Шалом» (используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов. — RT), а также сокращении до трёх морских миль зоны рыболовства сектора Газа», — сообщили Израильские военные.

Кроме того, по данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», на среду запланировано заседание военно-политического кабинета Израиля для обсуждения сложившейся ситуации. Сообщается также, что начальник Генерального штаба Гади Айзенкот прерывает свой визит в США.

Беспорядки на границе

С конца марта в секторе Газа проходят протестные акции «Великий марш возвращения». Неоднократно выступления заканчивались столкновениями с израильской полицией. Протесты организованы ХАМАС. Таким образом движение стремится привлечь внимание к праву палестинского населения на территории, которые ранее перешли Израилю.

После начала беспорядков министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял о необходимости нанесения «жёстких ударов» по представителям движения ХАМАС в секторе Газа. По его мнению, это поможет добиться прекращения «агрессивных» действий со стороны Палестины, включая еженедельные беспорядки на границе.

Израильские военные на границе с Палестиной следят за протестами в секторе Газа

Reuters

© Amir Cohen

Отметим, инцидент в ночь на 17 октября стал первым за последние два месяца.

С начала года было зафиксировано ещё четыре бомбардировки. Так, в начале августа произошёл очередной всплеск насилия. Палестинцы за два дня выпустили по израильской территории порядка 200 ракет и мин, Тель-Авив ответил ударами, поразив 150 целей на территории анклава.

В ООН тогда призвали обе стороны остановить применение силы. Как заявил спецкоординатор международной организации по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, Израиль и Палестина должны немедленно «сделать шаг назад от края пропасти».

Наиболее серьёзная эскалация палестино-израильского конфликта за последние годы произошла летом 2014 года. Тогда ЦАХАЛ провёл в секторе Газа операцию «Несокрушимая скала». Погибли свыше 2000 палестинцев и 73 израильтянина.