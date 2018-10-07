В МИД прокомментировали отношения Израиля и Палестины

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов выразил сожаление в связи с тем, что предложение Москвы о прямом диалоге между Израилем и Палестиной до сих пор не реализовано, так как израильская сторона «уходит от такого контакта».

«Они говорили: «Не надо никуда идти, ни в ООН, ни в какие-то международные организации, ни созывать никакие конференции, никакой нам не нужен квартет. Нам нужен прямой диалог с палестинцами в двустороннем формате на переговорах, вот это идеальный вариант, и мы договоримся — мы люди мира», чтобы никто не вмешивался», — сказал Богданов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что инициатива принадлежала именно израильскому руководству, при этом Москва согласилась предоставить площадку для встречи в любое удобное для сторон время.

«Но, к сожалению, наше предложение, основанное на пожеланиях израильской стороны, до сих пор не реализовано из-за того, что сама израильская сторона от такого контакта последние два года уходит», — сказал Богданов.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман поручил сократить площадь рыболовной зоны сектора Газа с девяти до шести морских миль.