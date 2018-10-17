В ЕС призвали к деэскалации конфликта между Израилем и сектором Газа

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) призвала к деэскалации конфликта между Израилем и сектором Газа после ракетного обстрела израильской армии по позициям палестинских радикалов.

«Ракетно-миномётный огонь палестинских боевиков из Газы в сторону Израиля должен немедленно прекратиться. Неизбирательные нападения на гражданских лиц совершенно неприемлемы», — говорится в заявлении на сайте ЕВС.

Отмечается, что приоритетом является деэскалация ситуации.

«Цикл насилия и безысходности должен быть прерван. Только политическое решение способно положить конец насилию», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля поразила 20 военных целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.