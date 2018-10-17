В ЕС призвали к деэскалации конфликта между Израилем и сектором Газа
- Reuters
«Ракетно-миномётный огонь палестинских боевиков из Газы в сторону Израиля должен немедленно прекратиться. Неизбирательные нападения на гражданских лиц совершенно неприемлемы», — говорится в заявлении на сайте ЕВС.
Отмечается, что приоритетом является деэскалация ситуации.
«Цикл насилия и безысходности должен быть прерван. Только политическое решение способно положить конец насилию», — говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля поразила 20 военных целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.