В ходе столкновений в секторе Газа пострадали около 100 палестинцев

Представитель Министерства здравоохранения Палестины Вафа Яги заявила, что в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа ранения получили около 100 палестинцев, ещё один погиб.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Один палестинец погиб в городе Рафахе, 94 получили различные ранения», — сообщила Яги.

Она добавила, что 37 пострадавших были госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте.

Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются с 30 марта.

По данным Минздрава, за это время в столкновениях с израильскими военными погибли более 170 палестинцев.

Ранее сообщалось, что палестинский министр по делам израильских поселений Валид Ассаф пострадал в ходе столкновений с военнослужащими Израиля.