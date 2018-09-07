В ходе столкновений в секторе Газа пострадали около 100 палестинцев
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Один палестинец погиб в городе Рафахе, 94 получили различные ранения», — сообщила Яги.
Она добавила, что 37 пострадавших были госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте.
Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются с 30 марта.
По данным Минздрава, за это время в столкновениях с израильскими военными погибли более 170 палестинцев.
Ранее сообщалось, что палестинский министр по делам израильских поселений Валид Ассаф пострадал в ходе столкновений с военнослужащими Израиля.