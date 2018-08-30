Палестинский министр пострадал в столкновениях с военными Израиля
Палестинский министр по делам израильских поселений Валид Ассаф пострадал в ходе столкновений с военнослужащими Израиля, передаёт агентство WAFA.
- @MINPPAPT
Сообщается, что чиновник был ранен резиновой пулей недалеко от города Рамаллах на Западном берегу реки Иордан.
По словам самого Ассафа, израильтяне умышленно стреляли в него резиновыми пулями с близкого расстояния, ранив его и двух его спутников.
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