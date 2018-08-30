Палестинский министр пострадал в столкновениях с военными Израиля

Короткая ссылка
Палестинский министр по делам израильских поселений Валид Ассаф пострадал в ходе столкновений с военнослужащими Израиля, передаёт агентство WAFA.
Палестинский министр пострадал в столкновениях с военными Израиля
  • @MINPPAPT
  • Twitter

Сообщается, что чиновник был ранен резиновой пулей недалеко от города Рамаллах на Западном берегу реки Иордан.

По словам самого Ассафа, израильтяне умышленно стреляли в него резиновыми пулями с близкого расстояния, ранив его и двух его спутников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить