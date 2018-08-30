Палестинский министр пострадал в столкновениях с военными Израиля

Палестинский министр по делам израильских поселений Валид Ассаф пострадал в ходе столкновений с военнослужащими Израиля, передаёт агентство WAFA.

Сообщается, что чиновник был ранен резиновой пулей недалеко от города Рамаллах на Западном берегу реки Иордан.

По словам самого Ассафа, израильтяне умышленно стреляли в него резиновыми пулями с близкого расстояния, ранив его и двух его спутников.