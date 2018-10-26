Коалиция ответила на обвинения в участии беспилотника США в атаке на Хмеймим

Соединённые Штаты и коалиция не имеют отношения к нападению на авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием дронов, заявил представитель коалиции Шон Райан.

«Любые предположения, что США или силы коалиции играли роль в нападении на российскую базу, не имеют фактического обоснования и в высшей степени безответственны», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее заместитель министра обороны Александр Фомин сообщил, что во время одной из массированных атак дронов на Хмеймим управление велось с американского самолёта-разведчика «Посейдон-8».

В Кремле назвали эти данные очень тревожными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут обсудить эту информацию.