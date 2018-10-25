Песков прокомментировал данные об управлении США дронами при атаке на Хмеймим

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Минобороны о том, что базу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотники, управлявшиеся с американского самолёта.
Песков прокомментировал данные об управлении США дронами при атаке на Хмеймим
  • РИА Новости

«Это очень тревожные данные, безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что все выводы (будут сделаны. — RT), соответствующий анализ будет проведён нашими военными», — сказал Песков журналистам.

По его словам, детали в данном случае могут предоставить только военные.

Ранее замминистра обороны Александр Фомин рассказал, что во время одной из массированных атак дронов на Хмеймим управление велось с американского самолёта-разведчика «Посейдон-8».

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