В Кремле допустили, что Путин и Трамп могут обсудить ситуацию с дронами
- РИА Новости
«Этого нельзя исключать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли быть политические последствия в связи с появлением подобных сообщений и будет ли Путин говорить об этом с Трампом.
Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что во время одной из массированных атак беспилотников на базу Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с американского самолёта-разведчика «Посейдон-8».
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал данное заявление Минобороны России.