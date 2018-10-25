В Кремле допустили, что Путин и Трамп могут обсудить ситуацию с дронами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что информация об управлении беспилотниками во время одной из атак на Хмеймим с самолёта-разведчика США будет иметь политические последствия. Он также допустил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут обсудить имеющиеся данные.
В Кремле допустили, что Путин и Трамп могут обсудить ситуацию с дронами
  • РИА Новости

«Этого нельзя исключать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли быть политические последствия в связи с появлением подобных сообщений и будет ли Путин говорить об этом с Трампом.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что во время одной из массированных атак беспилотников на базу Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с американского самолёта-разведчика «Посейдон-8»

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал данное заявление Минобороны России.

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