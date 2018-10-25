Меркель призвала короля Саудовской Аравии к прозрачному расследованию убийства Хашукджи

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом призвала к проведению прозрачного расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

«Канцлер ясно указала на то, что точные обстоятельства убийства должны быть срочно расследованы. Она призвала Саудовскую Аравию обеспечить быстрое, прозрачное и достоверное расследование», — цитирует сообщение РИА Новости.

20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Хашукджи был убит во время конфликта в генконсульстве в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.

Позднее в королевстве заявили, что убийство журналиста было преднамеренным.