Меркель призвала короля Саудовской Аравии к прозрачному расследованию убийства Хашукджи
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
«Канцлер ясно указала на то, что точные обстоятельства убийства должны быть срочно расследованы. Она призвала Саудовскую Аравию обеспечить быстрое, прозрачное и достоверное расследование», — цитирует сообщение РИА Новости.
20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Хашукджи был убит во время конфликта в генконсульстве в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.
Позднее в королевстве заявили, что убийство журналиста было преднамеренным.