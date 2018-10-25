МИД России прокомментировал резолюцию Европарламента по Азовскому морю

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала принятие Европарламентом резолюции по ситуации в Азовском море.

«Тема Азовского моря — это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами. Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, вот сейчас дошло до европарламентариев, они все идентичны, они не основываются на какой-то фактологической базе, они являются примером политической пропаганды», — сказала дипломат.

По её словам, видимо, «критиковать Россию по проблематике Минских договорённостей и якобы их неисполнения просто уже невозможно в силу абсурдности этого тезиса».

«Нужна новая, свежая тема, она была придумана. Поэтому это просто пропагандистский заход, который в данном случае имеет место быть», — добавила она.

25 октября Европейский парламент принял резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть возможное ужесточение санкций в отношении России в случае обострения ситуации в Азовском море.

Украинский лидер Пётр Порошенко поддержал принятие данной резолюции.

RT ведёт прямую трансляцию.