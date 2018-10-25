Порошенко поблагодарил ЕП за резолюцию по Азовскому морю

Президент Украины Пётр Порошенко поприветствовал принятие Европейским парламентом резолюции по ситуации в Азовском море.

«Благодарен членам ЕП за призыв к дополнительным целевым санкциям за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и стран-членов ЕС», — написал Порошенко в Twitter.

По его словам, Россия должна понять, что «все её действия по нарушению международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества».

В принятой ЕП резолюции содержится призыв к властям ЕС предусмотреть возможность усиления антироссийских санкций в случае обострения ситуации в Азовском море.