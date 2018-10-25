Порошенко поблагодарил ЕП за резолюцию по Азовскому морю
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«Благодарен членам ЕП за призыв к дополнительным целевым санкциям за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и стран-членов ЕС», — написал Порошенко в Twitter.
По его словам, Россия должна понять, что «все её действия по нарушению международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества».
В принятой ЕП резолюции содержится призыв к властям ЕС предусмотреть возможность усиления антироссийских санкций в случае обострения ситуации в Азовском море.