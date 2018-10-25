«Россия проявляла максимальное терпение»: Захарова о нарушениях ДРСМД со стороны США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам внешней политики. В дипведомстве подчеркнули, что Москва никогда не нарушала ДРСМД и проявляла «максимальное терпение» к американской стороне, замеченной в пренебрежении условиями договора. Кроме того, дипломат заявила, что россиянка Мария Бутина, которая находится в тюрьме США, является политзаключённой. Захарова также отметила, что Москва будет добиваться освобождения главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев преследует в связи с его профессиональной деятельностью. RT ведёт прямую трансляцию.