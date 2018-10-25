Россия передала США данные о «нарушающей» ДРСМД ракете

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что Россия передала США данные о ракете 9М729, из-за которой Москву обвиняют в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Ракета (9М729. — RT), которую нам вменяют в качестве нашего нарушения ДРСМД, поскольку мы якобы её испытали на дальность, запрещённую договором. Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он добавил, что в ходе учений «Запад-2017» был проведён очередной пуск этой ракеты на дальность меньше чем 500 км.

Рябков также отметил, что тема сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет одной из главных на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

20 октября Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД.