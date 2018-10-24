Трамп заявил, что США никогда не примут нелегальных мигрантов

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter написал, что Соединённые Штаты никогда не примут в страну нелегальных мигрантов.
Трамп заявил, что США никогда не примут нелегальных мигрантов
  • Reuters

«Мы — великая суверенная страна. Наши границы укреплены, мы никогда не примем граждан, которые пытаются попасть в США нелегально», — написал он.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов рассказали о криминальном характере «каравана» мигрантов, который направляется к границе страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить