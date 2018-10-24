Трамп заявил, что США никогда не примут нелегальных мигрантов
- Reuters
«Мы — великая суверенная страна. Наши границы укреплены, мы никогда не примем граждан, которые пытаются попасть в США нелегально», — написал он.
We are a great Sovereign Nation. We have Strong Borders and will never accept people coming into our Country illegally!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 октября 2018 г.
Ранее в Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов рассказали о криминальном характере «каравана» мигрантов, который направляется к границе страны.