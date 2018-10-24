Эксперт прокомментировал заявление об активности НАТО у границ России

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Полина Полетаева
Доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова прокомментировал заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времён холодной войны.
Эксперт прокомментировал заявление об активности НАТО у границ России
  • Reuters

«Активность НАТО неудивительна, она идёт вверх. Об этом говорит увеличение количества американских военнослужащих на территории европейских баз, создание инфраструктуры, которая продвигается к нашим границам, и наращивание количества учений, в особенности с участием военнослужащих из других стран... Всё это в совокупности свидетельствует о повышении активности у границы. Это связано с обострением ситуации, с нагнетанием атмосферы русофобии, с желанием обвинить Россию во всех смертных грехах и выбить дополнительные средства для военного бюджета. Всё это необходимо подкреплять подобного рода активностью», — сказал он.

Эксперт отметил, что Россия неоднократно призывала «к мирному разрешению всех возникающих вопросов».

«Россия неоднократно призывала сесть за стол переговоров и решать проблемы в дипломатическом ключе, а не наращивать военный потенциал и смотреть друг на друга через прорезь военного прицела», — напомнил он.

Ранее Шойгу заявил о небывалом уровне активности НАТО у границ России.

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