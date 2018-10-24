НАТО приветствует диалог России и США по СНВ-III

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе приветствуют диалог России и США по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) после 2021 года.
НАТО приветствует диалог России и США по СНВ-III
  • Reuters

«НАТО выступает за контроль над вооружениями, сбалансированный и верифицируемый. Мы приветствуем, что эти вопросы сейчас обсуждаются Россией и США... Я надеюсь, что они найдут способ сделать это», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон обсудили на встрече в Москве перспективы продления действия СНВ-III после 2021 года.

Ту же проблему Болтон обсудил и на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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