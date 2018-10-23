Глава МИД ФРГ заявил о необходимости тесной координации США и ЕС по ДРСМД

Короткая ссылка
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что американской стороне необходимо координировать дальнейшие действия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с европейскими партнёрами.
Глава МИД ФРГ заявил о необходимости тесной координации США и ЕС по ДРСМД
  • Reuters

Об этом информирует внешнеполитическое ведомство Германии в своём Twitter.

«Глава МИД Хайко Маас напомнил своему американскому коллеге Майку Помпео, что ДРСМД затрагивает центральные интересы европейской архитектуры безопасности. США необходимо координировать дальнейшие действия в тесном контакте с европейскими партнёрами», — говорится в сообщении.

Ранее британский премьер Тереза Мэй рассказала о важности сохранения ДРСМД при условии его соблюдения всеми сторонами соглашения.

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из ДРСМД

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить