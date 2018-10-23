Глава МИД ФРГ заявил о необходимости тесной координации США и ЕС по ДРСМД
- Reuters
Об этом информирует внешнеполитическое ведомство Германии в своём Twitter.
«Глава МИД Хайко Маас напомнил своему американскому коллеге Майку Помпео, что ДРСМД затрагивает центральные интересы европейской архитектуры безопасности. США необходимо координировать дальнейшие действия в тесном контакте с европейскими партнёрами», — говорится в сообщении.
Ранее британский премьер Тереза Мэй рассказала о важности сохранения ДРСМД при условии его соблюдения всеми сторонами соглашения.
20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из ДРСМД.