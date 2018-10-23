Глава МИД ФРГ заявил о необходимости тесной координации США и ЕС по ДРСМД

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что американской стороне необходимо координировать дальнейшие действия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с европейскими партнёрами.

Reuters

Об этом информирует внешнеполитическое ведомство Германии в своём Twitter. «Глава МИД Хайко Маас напомнил своему американскому коллеге Майку Помпео, что ДРСМД затрагивает центральные интересы европейской архитектуры безопасности. США необходимо координировать дальнейшие действия в тесном контакте с европейскими партнёрами», — говорится в сообщении. Ранее британский премьер Тереза Мэй рассказала о важности сохранения ДРСМД при условии его соблюдения всеми сторонами соглашения. 20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из ДРСМД.