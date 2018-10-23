Мэй заявила о важности ДРСМД при условии его соблюдения

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Британский премьер Тереза Мэй рассказала о важности сохранения договора о РСМД при условии его соблюдения всеми сторонами соглашения.

Об этом она заявила во время выступления в парламенте.

«Мы по-прежнему считаем важным, чтобы этот договор продолжал действовать, однако участники договора должны соблюдать его положения», — цитирует Мэй ТАСС.

По её словам, ситуация вокруг договора не обсуждалась лидерами ЕС на саммите союза в Брюсселе 17 и 18 октября.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Россия и США найдут способ урегулировать разногласия, касающиеся ДРСМД.

В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.

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