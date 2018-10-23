Медведев заявил о проработке санкций против Украины

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RT
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что предложения по указу президента об ответных мерах в связи с недружественными действиями Украины будут подготовлены в ближайшее время.
Медведев заявил о проработке санкций против Украины
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Он также отметил, что ряду украинских граждан грозит блокировка активов, запрет вывода капиталов и поставок определённых товаров.

«О чём идёт речь? Речь идёт, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории России. То есть о запрете вывоза капитала», — цитирует ТАСС Медведева.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях в связи с действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.

В Государственной думе поддержали подписание данного указа. При этом отмечается, что  указ может быть отменён в случае отмены ограничительных мер, введённых Украиной в отношении российских граждан и юридических лиц.

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