Медведев заявил о проработке санкций против Украины
- РИА Новости
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Он также отметил, что ряду украинских граждан грозит блокировка активов, запрет вывода капиталов и поставок определённых товаров.
«О чём идёт речь? Речь идёт, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории России. То есть о запрете вывоза капитала», — цитирует ТАСС Медведева.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях в связи с действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.
В Государственной думе поддержали подписание данного указа. При этом отмечается, что указ может быть отменён в случае отмены ограничительных мер, введённых Украиной в отношении российских граждан и юридических лиц.