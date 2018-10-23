Песков рассказал о влиянии санкций на украинский народ

В Кремле прокомментировали подписание президентом России Владимиром Путиным указа о санкциях из-за действий украинской стороны.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Киев принимает меры против «экономики, юридических лиц, физических лиц».

«Указом правительству предписано разработать соответствующий перечень, который и будет разработан», — сказал он.

Он также ответил вопрос, могут ли подобные меры коснуться украинцев, которые находятся на территории России.

«Путин неоднократно говорил, что граждане Украины страдают из-за политики, которую проводит руководство, из-за авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны», — добавил Песков.

Он напомнил заявление российского лидера о том, что Россия «не считает своим визави по рестрикциям украинский народ».

«Украинский народ был и остаётся братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях», — отметил он.

Ранее Путин подписал указ санкциях в связи с действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц.

В Государственной думе поддержали подписание данного указа.