Песков рассказал о влиянии санкций на украинский народ

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В Кремле прокомментировали подписание президентом России Владимиром Путиным указа о санкциях из-за действий украинской стороны.
Песков рассказал о влиянии санкций на украинский народ
  • Reuters

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Киев принимает меры против «экономики, юридических лиц, физических лиц».

«Указом правительству предписано разработать соответствующий перечень, который и будет разработан», — сказал он.

Он также ответил вопрос, могут ли подобные меры коснуться украинцев, которые находятся на территории России.

«Путин неоднократно говорил, что граждане Украины страдают из-за политики, которую проводит руководство, из-за авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны», — добавил Песков.

Он напомнил заявление российского лидера о том, что Россия «не считает своим визави по рестрикциям украинский народ».

«Украинский народ был и остаётся братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях», — отметил он. 

Ранее Путин подписал указ санкциях в связи с действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц.

В Государственной думе поддержали подписание данного указа. 

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