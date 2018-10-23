Священник в США покинул Константинопольский патриархат в знак протеста

Настоятель Успенского храма в американском городе Блуфилд священник Марк Тайсон покинул Константинопольский патриархат, протестуя против его действий на Украине.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо, которое отец Марк отправил своему правящему архиерею.

Отмечается, что он принял решение перейти в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), продемонстрировав тем самым солидарность с канонической православной церковью Украины.

«Несколько дней назад патриарх, которого я преданно и молитвенно чтил на протяжении более двух десятилетий, предпринял беспрецедентный шаг по восстановлению канонического статуса мятежной банды лишённых сана и дискредитированных священнослужителей на Украине», — указывается в послании.

Как написал в письме священник, «аморальные и неканонические действия патриарха Варфоломея на Украине» уже привели к насилию в отношении канонической церкви. По его мнению, подобное будет происходить там всё чаще и активнее.

Отец Марк добавил, что считает происходящее «церковной гражданской войной», которую одобрил сам Варфоломей.

«Новая и независимая «церковь», которую он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоняются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому «свободной Украиной», — добавил он.

По его словам, он оставил приход Константинопольской церкви, отслужив там последнюю литургию.

«Я решил просто, но твёрдо «отойти» и объединиться в общении со страдающей украинской церковью, которая была маргинализирована непонятными действиями патриарха Варфоломея», — заключил священнослужитель.

Ранее в РПЦ заявили, что Константинопольский патриархат должен извиниться за нанесение ущерба мировому православию и встать на путь диалога. Однако патриарх Варфоломей подчеркнул, что не собирается отступать от своей позиции.