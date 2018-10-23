Священник в США покинул Константинопольский патриархат в знак протеста

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Настоятель Успенского храма в американском городе Блуфилд священник Марк Тайсон покинул Константинопольский патриархат, протестуя против его действий на Украине.
Священник в США покинул Константинопольский патриархат в знак протеста
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо, которое отец Марк отправил своему правящему архиерею.

Отмечается, что он принял решение перейти в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), продемонстрировав тем самым солидарность с канонической православной церковью Украины.

«Несколько дней назад патриарх, которого я преданно и молитвенно чтил на протяжении более двух десятилетий, предпринял беспрецедентный шаг по восстановлению канонического статуса мятежной банды лишённых сана и дискредитированных священнослужителей на Украине», — указывается в послании.

Как написал в письме священник, «аморальные и неканонические действия патриарха Варфоломея на Украине» уже привели к насилию в отношении канонической церкви. По его мнению, подобное будет происходить там всё чаще и активнее. 

Отец Марк добавил, что считает происходящее «церковной гражданской войной», которую одобрил сам Варфоломей. 

«Новая и независимая «церковь», которую он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоняются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому «свободной Украиной», — добавил он.

По его словам, он оставил приход Константинопольской церкви, отслужив там последнюю литургию.

«Я решил просто, но твёрдо «отойти» и объединиться в общении со страдающей украинской церковью, которая была маргинализирована непонятными действиями патриарха Варфоломея», — заключил священнослужитель. 

Ранее в РПЦ заявили, что Константинопольский патриархат должен извиниться за нанесение ущерба мировому православию и встать на путь диалога. Однако патриарх Варфоломей подчеркнул, что не собирается отступать от своей позиции. 

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