Патриарх Варфоломей: РПЦ придётся принять решение Константинополя по Украине

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Константинопольский патриарх Варфоломей в интервью телеканалу ECTV заявил, что Русская православная церковь «рано или поздно» примет решение Константинополя по Украине, так как у неё «нет выбора».
Патриарх Варфоломей: РПЦ придётся принять решение Константинополя по Украине
  • РИА Новости

По его словам, в настоящее время Константинопольский патриархат решает украинскую церковную проблему «на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы». Патриарх заявил, что «они обязательны для всех православных».

«Нравится это братьям нашим русским или не нравится, рано или поздно они последуют за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора», — приводит его слова РИА Новости.

Также Варфоломей заявил, что знает о «чёрной пропаганде русских», которая «бьёт по Константинопольскому патриархату», но не привёл подробностей.

Ранее стало известно, что РПЦ считает константинопольского патриарха Варфоломея раскольником, основываясь на церковных канонах.

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