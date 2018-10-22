Трамп пообещал наращивать ядерный потенциал США

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Президент США Дональд Трамп рассказал, до какого момента Вашингтон будет наращивать ядерный потенциал.
Трамп пообещал наращивать ядерный потенциал США
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News.

«У нас гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было. Мы будем создавать это (оружие. — RT), пока они не придут в себя. Когда они придут в себя, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество», — сказал он.

Данный комментарий американский лидер адресовал России, Китаю, а также «любому, кто хочет играть в эти игры». 

20 октября Трамп анонсировал выход США из Договора о РСМД.

В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.

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