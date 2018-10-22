В посольстве США назвали темы переговоров Лаврова и Болтона

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В посольстве Соединённых Штатов в Москве назвали темы переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
В посольстве США назвали темы переговоров Лаврова и Болтона
  • ©MFA Russia Press Service
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в Сирии.

«На встрече обсуждались ситуация в Сирии, на Кавказе, в Китае и другие аспекты двухсторонних отношений», — уточняется в тексте.

При этом в российском МИД добавили, что Лавров и Болтон обменялись мнениями относительно ситуации в Афганистане, положения на Украине и на Корейском полуострове.

«Обсуждались перспективы взаимодействия между нашими странами, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом, поддержания стратегической стабильности», — отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о начале переговоров Лаврова с Болтоном.

Ранее американский представитель также встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

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