В Совбезе России рассказали о длительности встречи Патрушева и Болтона

Пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин рассказал о длительности встречи секретаря Совбеза Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

РИА Новости