В Совбезе России рассказали о длительности встречи Патрушева и Болтона

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Пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин рассказал о длительности встречи секретаря Совбеза Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
В Совбезе России рассказали о длительности встречи Патрушева и Болтона
  • РИА Новости

«Прошедшая встреча продолжалась около пяти часов», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что Патрушев обсудил с Болтоном вопрос продления договора СНВ-3, сотрудничество России и США, Договор о РСМД и другие вопросы.

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