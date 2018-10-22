В Совбезе России рассказали о длительности встречи Патрушева и Болтона
Пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин рассказал о длительности встречи секретаря Совбеза Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
- РИА Новости
«Прошедшая встреча продолжалась около пяти часов», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что Патрушев обсудил с Болтоном вопрос продления договора СНВ-3, сотрудничество России и США, Договор о РСМД и другие вопросы.
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