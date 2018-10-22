Климкин «с пониманием» отнёсся к планам США выйти из ДРСМД
- РИА Новости
«С пониманием отношусь к намерению США выйти из ДРСМД», — написал Климкин в Twitter.
По его словам, архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной.
Ранее ряд стран выразили обеспокоенность анонсированным выходом США из соглашения.
В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул важность этого договора для европейской безопасности.
В Кремле заявили, что подобные шаги сделают мир более опасным.