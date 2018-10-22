Климкин «с пониманием» отнёсся к планам США выйти из ДРСМД

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал планы США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Климкин «с пониманием» отнёсся к планам США выйти из ДРСМД
  • РИА Новости

«С пониманием отношусь к намерению США выйти из ДРСМД», — написал Климкин в Twitter.

По его словам, архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной.

Ранее ряд стран выразили обеспокоенность анонсированным выходом США из соглашения.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул важность этого договора для европейской безопасности.

В Кремле заявили, что подобные шаги сделают мир более опасным.

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